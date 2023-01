FC Chelsea: Pulisic-Schock! Ex-BVB-Star fehlt "mehrere Monate"

„Christian ist für mehrere Monate raus, fürchten wir“, sagte Teammanager Graham Potter am Mittwoch: „Hoffentlich ist es nicht so lange, aber dies ist der aktuelle Zeitrahmen, über den wir sprechen.“

Um welche Verletzung es sich handelt, präzisierte Potter nicht. Der US-Nationalspieler Pulisic hatte sie Anfang des Monats beim 0:1 in der englischen Premier League gegen Manchester City erlitten. Die Achtelfinal-Partien in der Königsklasse finden am 15. Februar in Dortmund und am 7. März in London statt.