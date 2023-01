Biathlon: Ruhpolding-Einzel drohte Annullierung wegen Strom-Chaos - nun herrscht Klarheit

Doll Sechster bei Sieg von Dominator Bö

Das nun fixe Ergebnis: Der 32-Jährige Doll kam mit einer Strafminute auf Rang sechs, zu seinem zweiten Podestplatz des Winters fehlten letztlich 27 Sekunden. Dominator Johannes Thingnes Bö aus Norwegen feierte trotz zwei Strafminuten in 48:48,4 Minuten seinen 60. Weltcupsieg, in diesem Winter gewann er acht von elf Einzelrennen.

Am Donnerstag (ab 14.10 Uhr im LIVETICKER) greifen dann auch die Frauen um Denise Herrmann-Wick in den Heim-Weltcup ein. Nach den beiden Staffeln am Freitag und Samstag stehen zum Abschluss am Sonntag noch die WM-Generalproben im Massenstart an.