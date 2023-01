2. Bundesliga: Hannover 96 verliert Rechtsstreit mit Sportdirektor Zuber

Das Arbeitsgericht Hannover stellte am Mittwoch fest, dass die Freistellung des Österreichers aus dem Jahr 2021 unwirksam sei. Der kicker hatte zuerst davon berichtet. „Das Urteil verwundert uns“, teilte der Klub auf seiner Homepage mit und kündigte an, in Berufung zu gehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)