Bundesliga: Yann Sommer in Gladbach-Startelf - Fingerzeig an Bayern?

Der FC Bayern will Yann Sommer, der Keeper will nach München. Doch Borussia Mönchengladbach spielt (noch) nicht mit - und Sommer läuft im Fohlen-Trikot auf.

Doch bislang stellt sich Borussia Mönchengladbach noch quer - und Sommer trägt weiter das Gladbach-Trikot. So wie beim Testspiel gegen Arminia Bielefeld am Mittwoch. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Um 14 Uhr trafen die Fohlen im zweiten Test der Vorbereitung auf die zweite Halbserie der Saison auf dem FohlenPlatz am Borussia-Park auf den Zweitligisten. Mit Sommer zwischen den Pfosten. Ein Fingerzeig, das Gladbach tatsächlich hart bleibt, auch wenn Sommer in der zweiten Hälfte durch Nachwuchsmann Jan Olschowsky ersetzt wurde?

SPORT1 weiß: Die erste Bayern-Offerte für Sommer lag bei etwas weniger als 5 Millionen Euro. Die Borussia will jedoch so viel, wie sie für den möglichen Torwart-Nachfolger Jonas Omlin vom HSC Montpellier ausgeben müsste: mindestens 8 Millionen Euro. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Zu viel für Hasan Salihamidzic und Co. - zumindest noch zum jetzigen Zeitpunkt. Doch das letzte Wort ist womöglich noch nicht gesprochen.

Chelsea jagt Marcus Thuram

Nach SPORT1-Informationen bemüht sich der FC Chelsea intensiv darum, den 25-Jährigen bereits im Winter an die Stamford Bridge zu lotsen. Thuram selbst will eigentlich bis zum Saisonende in Gladbach bleiben, doch das könnte sich auch schnell wieder ändern.