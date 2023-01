Vierter Etappensieg für Loeb - Gottschalk weiterhin Zweiter

Gottschalk/Moraes liegen nach dem Teilstück von Haradh nach Shaybah in der Gesamtwertung weiter auf Rang zwei hinter ihrem Markenkollegen Nasser Al-Attiyah, der Titelverteidiger aus Katar hat an der Spitze stolze 1:21:34 Stunden Vorsprung. Der neunmalige Rallye-Champion Loeb, der auch am Dienstag triumphiert hatte, liegt im Rennen um den Gesamtsieg schon 1:37:23 Stunden zurück.