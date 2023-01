Die Abräumer der Super MILLION$ Woche

Seit vergangenem Sonntag läuft bei Online-Pokeranbieter GGPoker wieder die Super MILLION$ Week, und erwartungsgemäß ist auch diesmal alles vertreten, was in der High Roller-Szene Rang und Namen hat.

Das bisher größte Event wurde zum Auftakt am Sonntag gespielt. Beim Sunday Million Super High Roller mit $25.500 Buy-In sorgten 54 Entries für einen Preispool in Höhe von $1.350.000. Aus deutscher Sicht schaffte Marius Gierse mit seinen dritten Entry zwar den Sprung an den Final Table, verpasste aber als Neunter die sieben bezahlten Plätze. Besser lief es bei Christian Rudolph, der ohne Re-Entry Platz sechs für $92.387 Preisgeld belegte.