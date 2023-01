Oberschenkelprobleme: Djokovic bricht Trainingsspiel ab

Am Mittwoch brach der Serbe ein Trainingsspiel gegen den Russen Daniil Medwedew wegen Schmerzen am linken Oberschenkel ab. Wie ABC und 9News Melbourne berichteten, beendete Djokovic die eigentlich für 75 Minuten angesetzte Einheit bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde.

Djokovic gilt als Titelfavorit

Am Freitag ist ein weiteres hochklassiges Trainingsspiel geplant. Dann will Djokovic in der Rod Laver Arena in der Neuauflage des Wimbledon-Finals gegen den Australier Nick Kyrgios antreten.