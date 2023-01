11 Millionen für ein halbes Jahr: Chelsea leiht Felix aus

Für das Leihgeschäft bis zum Saisonende überweist Chelsea laut Medienberichten 11 Millionen Euro an Atletico Madrid. Der Klub aus London meldete am Mittwoch Vollzug, Felix wird damit Teamkollege des deutschen Nationalspielers Kai Havertz.

Die Blues, Borussia Dortmunds Achtelfinal-Gegner in der Champions League, liegen in der Premier League nur auf Rang zehn, besonders die Offensive bereitet bislang Sorgen: In 17 Spielen erzielten Havertz und Co. lediglich 20 Tore.