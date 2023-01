Handball-WM 2023: Alfred Gislason streicht Duo aus WM-Kader

Am Tag des Turnierstarts der Handball-WM hat Alfred Gislason Fakten geschaffen und den finalen Kader nominiert.

Nicht mehr dabei in dem von 18 auf 16 Spieler reduzierten Aufgebot: der Erlanger Kreisläufer Tim Zechel und Lemgos Rechtsaußen Lukas Zerbe - Neffe des 2004-Europameisters Volker Zerbe. ( NEWS: Alles zur Handball-WM )

Zechel und Zerbe raus - aber nicht völlig

„Die beiden werden sich in Deutschland bei ihren Teams fit halten und dort weiterentwickeln und werden dann für den Fall, dass wir Wechsel vornehmen, sehr schnell zum Team nach Kattowitz stoßen“, verkündete DHB-Sportvorstand Axel Kromer in einer digitalen Medienkonferenz am Mittwochnachmittag.