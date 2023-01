Svensson nach Trainingslager: "Noch eine Menge Arbeit"

Trainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 sieht sein Team nach Abschluss Trainingslagers in Marbella „noch nicht“ bereit für den Restart der Bundesliga.

Trainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 sieht sein Team nach Abschluss des achttägigen Trainingslagers in Marbella „noch nicht“ bereit für den Restart der Bundesliga.

Trotz des 5:1 im Testspiel am Dienstag gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern erkennt er in allen Mannschaftsteilen „Luft nach oben. Da haben mir einige Sachen nicht so gut gefallen.“