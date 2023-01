Corona-Test negativ: Däne Mensah zurück beim Team

Mensah, der bei der SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga unter Vertrag steht, war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich daraufhin in Quarantäne begeben. Dieses „Kapitel“ sei nun „abgeschlossen“, sagte Mensah, der den Dänen damit für das Auftaktspiel am Freitag gegen Belgien (18.00 Uhr) zur Verfügung steht. Weitere Gegner der Skandinavier sind in Vorrundengruppe H Bahrain (15. Januar) und Tunesien (17. Januar).