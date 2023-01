Mario Götze verkündet DFB-Entscheidung - und spricht über enttäuschende WM-Rolle

Mario Götze will seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft fortsetzen.

Götze war Teil der DFB-Mannschaft, die im vergangenen Jahr bei der WM in Katar früh ausgeschieden war. Zuvor hatte er zuletzt 2017 für die deutsche Auswahl gespielt. Am Montag hatte auch schon Thomas Müller verkündet, im DFB-Trikot weiter machen zu wollen .

„Ich habe die WM mitgenommen. Ich freue mich, wenn da noch mehr kommt", meinte Götze, der sich der Schnelllebigkeit des Fußball-Geschäfts aber auch bewusst ist: „Aber es muss in den Kontext passen mit Trainer, mit Mannschaft und mit meiner Leistung. Klar hat man das Ziel, 2024 zu spielen."

Das sagt Götze zu seiner Backup-Rolle bei der WM

In Katar war Götze, der Deutschland einst zum WM-Titel schoss, lediglich eine Rolle als Ersatzspieler vergönnt gewesen - was für den Eintracht-Star aber abgehakt ist: „Im ersten Moment ist man etwas verärgert, klar. Aber das war im Urlaub schnell wieder vergessen."

Mit Frankfurt ist Götze in der Bundesliga derzeit Vierter, auch in der Champions League ist sein Team noch dabei. Der Ligabetrieb geht für die Hessen am 21. Januar mit dem Heimspiel gegen den FC Schalke wieder los.