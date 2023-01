Handball: Bietigheim setzt weiter auf Dulfer

Bleibt bis 2025 in Bietigheim: Kelly Dulfer © Marco Wolf/Marco Wolf/Marco Wolf

Der deutsche Handball-Meister SG BBM Bietigheim setzt weiter auf Kelly Dulfer. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit der niederländischen Nationalspielerin wurde am Mittwoch vom Klub bis 2025 verlängert. Die Weltmeisterin von 2019 war 2021 von Borussia Dortmund nach Bietigheim gewechselt.

Rückraumspielerin Dulfer (28) holte in der abgelaufenen Saison mit Bietigheim alle vier möglichen Titel, der Bundesligist triumphierte in der Meisterschaft, in der European League, im DHB-Pokal und im Supercup.