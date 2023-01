FC Bayern: Hat Joshua Kimmich sein WM-Trauma verarbeitet? Die Bayern-PK LIVE im Ticker

Joshua Kimmich war nach dem WM-Aus am Boden zerstört, doch auch dank seiner Kinder brennt er wieder auf seine Aufgaben beim FC Bayern. In Sachen Neuer-Ersatz hat er eine klare Meinung.

Joshua Kimmich hatte das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar besonders hart getroffen. „Ich habe Angst, in ein Loch zu fallen“, räumte er mit Tränen in den Augen ein, sprach vom „schwierigsten Tag meiner Karriere“.