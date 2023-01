"Wie Vampire in der Nacht": Krasse Enthüllungen zur Super League

Die Super League ließ die Fußball-Welt beben. Nun kommen die Protagonisten in einer Dokumentation zur Wort - und enthüllen dabei brisante Details.

Die Super League hat nicht nur bei den Fans einst für einen Sturm der Empörung gesorgt. Auch an der Spitze des Weltfußballs bebte es gewaltig.

Nun wird eine neue Dokumentation zu der zwischenzeitlich geplatzten Eliteliga veröffentlicht. In „Super League: The War for Football“, kommt unter anderem UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zu Wort.