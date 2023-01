"Ich habe mich eingeschissen": Dota-2-Caster enthüllt seltene Krankheit

Während der ESL One Malaysia stand Caster Austin „Cap“ Walsh mit Windeln auf der Bühne. In einem Blog-Post hat er nun über seine Krankheit geschrieben © Dota 2 / Austin „Cap“ Walsh

Austin „Cap“ Walsh zählt zu den bekanntesten Gesichtern in Dota 2. Nun hat der US-Amerikanische Caster über seine Krankheit gesprochen und verraten, warum er bei der ESL One Malaysia Windeln trug.

The International, zahlreiche ESL One Events und vieles mehr - die Liste an Veranstaltungen, die von Austin „ Cap “ Walsh kommentarisch begleitet wurden, ist lang. Seit Jahren gehört der US-Amerikaner zu den bekanntesten Gesichtern der Szene, der bei unterschiedlichsten Wettkämpfen hinter dem Mikrophon Platz nahm. Doch trotz seines Erfolgs hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihn sogar dazu zwangen, während einer Übertragung Windeln zu tragen.

In einem Blogpost beschreibt er, dass er bereits vor Jahren die Diagnose „Primär sklerosierende Cholangitis“ erhielt. Hierbei handelt es sich um eine chronische Erkrankung der Gallenblase im Umfeld der Leber. Wie Cap verriet, fielen seine Beschwerden in jüngster Zeit so schwer aus, dass er kurzzeitig auch an das Beenden seiner Caster-Karriere dachte. Jedoch seien die Probleme entweder auf seine Corona-Infektion oder unverträgliche Medikamente zurückzuführen.