BVB-Legende watscht Moukoko ab - für Topklubs "nicht gut genug"

BVB-Legende Jürgen Kohler watscht Moukoko ab

„Ich finde der Spieler muss genau wissen, was er an dem Verein, der Stadt und den Leuten hat. Wenn er das nicht akzeptiert und übergeordnet an das Betriebswirtschaftliche denkt, dann sollte Borussia Dortmund auch sagen: ‚Bis hier hin und nicht weiter. Dann musst du halt gehen‘“, sagte der 57-Jährige der SportBild . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Wie SPORT1 weiß, würde Moukoko aber ohnehin gerne in Dortmund bleiben, da er sehr wohl weiß, was er am Verein hat. Der BVB bleibt sein erster Ansprechpartner und es ist durchaus möglich, dass es bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen in diesen Tagen zu einem Durchbruch kommt.