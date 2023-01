Millionen-Entschädigung für Ex-Barca-Spieler Matheus Fernandes

Barca-Interesse an Pavard? Salihamidzic reagiert

Der FC Barcelona hat im Gerichtsprozess gegen seinen früheren Spieler Matheus Fernandes den Kürzeren gezogen. Nun muss der Klub dem heute 24-Jährigen eine gehörige Entschädigung zahlen. Die Summe beläuft sich auf 8,5 Millionen Euro, so berichteten der spanische Radiosender SER Catalunya sowie der brasilianische Sender TNT Sports .

17 teure Minuten auf dem Rasen

Die Katalanten holten ihn im Januar 2020 von Palmeiras São Paulo - damals für eine Ablöse von sieben Millionen Euro, plus drei Millionen Euro Boni. Mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet wurde Fernandes für die Rückrunde der Saison jedoch sofort wieder an den spanischen Klub Real Valladolid weiterverliehen.

Im Sommer 2021 traf Barca eine im Nachhinein sehr teure Entscheidung. Nach sage und schreibe 17 Spielminuten beim 4:0 in der Champions-League-Gruppenphase gegen Dynamo Kiew wurde der Vertrag des Brasilianers vorzeitig aufgelöst. Es blieb sein einziger Einsatz für Barcelona.

Fernandes Kindheitstraum endete im Desaster

Über die Vertragsauflösung sei er mehr als überrascht gewesen, wie er bei Globo Esporte sagte: „Als sie es mir sagten, konnte ich es nicht glauben. Ich war zu Hause, ging mit meiner Frau aus und erhielt eine Nachricht vom Klub, in der ich gefragt wurde, ob sie meine richtige E-Mail-Adresse hätten. Ich bestätigte und erhielt die Nachricht. Ich verstand sie nicht und schickte sie an meinen Berater und meinen Anwalt. Sie sagten, es sei meine Entlassung.“

Nach seiner Rückkehr in die brasilianische Heimat klagte Fernandes gegen den Rauswurf. „Die Zeit verging, und mein Name wurde in der Presse veröffentlicht. Kein Gespräch, nichts, sie haben nicht einmal angerufen, um Hallo und Auf Wiedersehen zu sagen. Als Kind hatte ich immer den Traum, für Barcelona zu spielen. Als ich dort ankam, haben sie mich nicht wie einen Fußballer behandelt.“