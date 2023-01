NBA: Wagner führt Orlando zum Sieg

Blendend in Form: Franz Wagner © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/TODD KIRKLAND

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat seine starke Form in der NBA erneut bestätigt. Beim 109:106-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers erzielte der Profi der Orlando Magic in der Nacht zu Mittwoch 29 Punkte und war damit Topscorer seines Teams.

Seit dem Jahreswechsel steuerte Franz Wagner in drei von vier Partien je über 20 Zähler bei, doch sein Team tritt auf der Stelle. Zwei Siege und zwei Niederlagen stehen in 2023 bislang zu Buche, durch den Sieg zählt Orlando insgesamt 16 Erfolge und 26 Pleiten - Platz 13 in der Eastern Conference.