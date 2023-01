Anzeige

WWE-Knall! Chefin Stephanie McMahon tritt zurück - brisantes Verkaufs-Beben fix? WWE-Chefin tritt zurück - Verkauf fix?

Stephanie McMahon ist nicht mehr WWE-Chefin, Ehemann "Triple H" Paul Levesque bleibt in seinem Job © Imago

Martin Hoffmann

Nächster Paukenschlag im Wrestling-Imperium: Unternehmens-Chefin Stephanie McMahon tritt ab, ihr skandalbehafteter Vater Vince bekommt nach seiner Rückkehr noch mehr Macht.

Der innerfamiliäre Machtkampf im Wrestling-Imperium WWE hat die nächste Stufe erreicht: Die bisherige Unternehmenschefin Stephanie McMahon ist abgetreten!

Vier Tage nach der putschartigen Rückkehr des skandalbehafteten Familienpatriarchen Vince McMahon verkündete seine Tochter ihren Rückzug als Co-CEO und aus dem Board of Directors. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Das Rücktritts-Beben ist begleitet von Gerüchten, dass Vince McMahon womöglich schon einen Verkauf von WWE an den Saudi-arabischen Staatsfonds vereinbart hat und das Unternehmen damit nach 23 Jahren auch von der US-Börse zurückzieht. Dies melden inzwischen mehrere Kampfsport-Journalisten (Steven Muehlhausen von DAZN, Cassidy Haynes von Bodyslam.net) übereinstimmend. Szene-Guru Dave Meltzer (Wrestling Observer) berichtet zumindest auch schon, dass die Gerüchte den WWE-Kader stark beschäftigen und „beängstigen“.

Stephanie McMahon nicht mehr WWE-Chefin - Verkauf an Saudis fix?

Vince McMahon rückt mit Stephanies Rückzug wieder an die Spitze des bisher von Stephanie geführten Board und amtiert nun wieder als Chairman des Komitees - desselben Komitees, dessen interne Ermittlungen im vergangenen Jahr in seinem eigenen Rücktritt mündeten.

Das von Vince umbesetzte Board stimmte nach offiziellen Angaben einstimmig (ohne Stephanie) für Vinces Rückkehr an die Spitze des Board of Directors - nachdem es noch zum Jahresende 2022 ebenso einstimmig abgelehnt hatte, ihn überhaupt in das Gremium zurückzulassen. Es ist die nächste unglaubliche Wendung im Sex- um Schweigegeld-Skandal um den 77-Jährigen, dem unter anderem auch mehrere Fälle sexueller Übergriffe vorgeworfen werden. (Chronologie des WWE-Skandals: So verlor Vince McMahon seine Macht)

Der Status als börsennotiertes Unternehmen und die damit verbundenen Rechenschaftspflichten an die staatliche Aufsichtsbehörde SEC waren ein wesentlicher Grund dafür, dass der McMahon-Skandal seine volle Wucht entfalten konnte. Mit einem Verkauf an die Saudis müsste WWE seine Bilanzen und viele andere Dinge nicht mehr veröffentlichen, Vince wäre de facto wieder allmächtig.

Nach Stephanies Rückzug wird Nick Khan - der Vince einst als Präsident und Finanzchef gedient hatte - alleiniger CEO des Unternehmens. Stephanies Ehemann „Triple H“ Paul Levesque bleibt „Chief Content Officer“ und Kreativverantwortlicher. Beide sind und bleiben auch Teil des Board of Directors.

Stephanies Aus wirft jedoch neue Fragen auf, wie sicher er in diesem Job und vor einer erneuten Entmachtung durch seinen Schwiegervater ist, der nun eindeutig wieder der eigentlich starke Mann im Unternehmen ist. Mit den angeblichen neuen Eigentümern aus Saudi-Arabien hat WWE seit 2018 einen hoch dotierten und hoch umstrittenen Milliarden-Deal über jährliche Veranstaltungen in der Golf-Autokratie des „Blut-Prinzen“ Mohammed bin Salman.

Stephanie McMahon nicht mehr WWE-Chefin, Vince wieder Chairman

Stephanie postete ihr Rücktrittsschreiben bei Twitter und stellt alles als harmonischen Vorgang dar: „Unser Gründer, Vince McMahon, ist als Executive Chairman zurück und führt einen spannenden Prozess an, was strategische Alternativen angeht.“ Mit ihm, Khan und Levesque sei WWE nun „in einer so starken Position, dass ich mich entschieden habe, meine Auszeit fortzusetzen und mit meinem Rücktritt einen Schritt weiter zu gehen.

Ein wichtiger, unausgesprochener Aspekt: Mit ihrem Abtritt und dieser Begründung an arbeitet Stephanie auch unausgesprochen gegen den Eindruck an, dass sie die Teil-Entmachtung durch ihren Vater und das, was angeblich dahintersteckt, einfach hinnimmt.

Vince hatte offen kommuniziert, dass er seine Wiederwahl an die Spitze des Board of Directors „erwarte“ - und seine Macht als Hauptanteilseigner genutzt, um diesen Prozess in Gang zu bringen: Er entfernte drei Mitglieder aus dem Gremium und installierte sich selbst und das frühere Präsidenten-Duo George Barrios und Michelle Wilson. Zwei weitere Board-Mitglieder traten darauf zurück, unter ihnen der frühere Man Jit Singh, der die internen Ermittlungen im Skandal um Vince geleitet hatte.

Wo steht Stephanie wirklich?

Stephanie hatte schon im Mai - bevor der Skandal um ihren Vater öffentlich wurde - eine rätselhafte Auszeit aus offiziell familiären Gründen eingelegt.

Vince McMahon bei WrestleMania 38 im vergangenen Jahr

Der damalige Vorgang war rätselhaft, denn kurz danach berichtete der Business Insider unter Berufung auf höchste Firmenkreise, dass Stephanie stattdessen wegen verbesserungswürdiger Performance in ihrer vorherigen Rolle als „Chief Brand Officer“ abserviert worden wäre - andere Medien widersprachen der Darstellung. Stephanie wurde nach der öffentlichen Enthüllung des Skandals um ihren Vater zurückgerufen, nach dessen Rücktritt im Sommer wurden sie und Khan Co-Chefs - als Chairwoman im Board of Directors hatte Stephanie aber den höheren Rang.

Es war schon damals ein undurchsichtiger Machtkampf. Nach ihrem erneuten Abgang stellen sich neue Fragen, wo die McMahon-Tochter wirklich steht. Ihr Verhältnis zu ihrem Vater wirkte zuletzt stark unterkühlt.

