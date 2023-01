Page-Plan: Bale soll Dragons erhalten bleiben

"Wenn es jemanden von Gareth Bales Format gibt, mit dem, was er für Wales geleistet hat und was er auch nur in der Umkleidekabine alleine durch seine Anwesenheit bewirken kann, dann muss ich daraus einen Vorteil ziehen", erklärte Page.

Die Verdienste seines bisherigen Kapitäns für die Briten trotz des Vorrunden-Aus bei der zurückliegenden WM-Endrunde in Katar lobte der Coach in den höchsten Tönen. "Was er geleistet hat, ist nicht nur aus fußballerischer Sicht phänomenal. Er hat Wales auch als Nation auf die Weltkarte gehievt. Aus kultureller Sicht und für Wales im Allgemeinen sollte jeder Waliser stolz darauf sein, was er für uns geleistet hat", meinte Page über den einst teuersten Fußballer der Welt.