Handball-WM: Deutsche Unart? Jungstar übt Kritik

„Entweder sind wir die ganz Großen oder die Deppen der Nation“: Handball-Jungstar Juri Knorr übt vor Beginn der Handball-WM Kritik am Umgang mit der Nationalmannschaft in Deutschland.

Handball-Nationalspieler Juri Knorr wünscht sich mehr Sachlichkeit in der Beurteilung sportlicher Leistungen.

Knorr, der gegen Island bei der Generalprobe für die am Mittwoch beginnende WM in Polen und Schweden mit 13 Toren brilliert hatte, spricht aus Erfahrung. "Mir war immer bewusst, dass es nicht immer nur steil bergauf geht. Aber es ist trotzdem etwas anderes, eine schlechtere Phase dann auch wirklich zu erleben. Das hat sich komisch angefühlt", sagte er im Rückblick auf Talsohlen in seiner noch recht jungen Profikarriere.