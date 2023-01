Darts: Sherrock muss weiter um Tour Card bangen - Horvat und Co. zittern

Nach zwei Siegen scheiterte sie wie bereits am ersten Tag in der dritten Runde. Ihre Partie gegen Matthew Dennant verlor sie denkbar knapp mit 4:5. Damit verpasste sie erneut den Sprung unter die besten Acht des Tages, die sich automatisch für die Endrunde der UK Q-School vom 12. bis 15. Januar qualifizieren.

Wenig Chancen auf eine Tour Card hat hingegen Lisa Ashton. Das Super-Talent verlor eine Partie gegen Josh Church mit 4:5 und steht somit weiterhin bei null Punkten. Sie braucht damit ein Wunder am letzten Tag, um die Chance auf eine Pro-Tour-Teilnahme am Leben zu erhalten.

Deutsche Darts-Asse müssen um Tour Card bangen

Aus deutscher Sicht lief es am zweiten Tag in Kalkar eher durchwachsen. Keines der Darts-Asse konnte sich vorzeitig für die Finalrunde qualifizieren.

Schmutzler verpasst Tour Card

Ausgeschieden ist hingegen bereits Fabian Schmutzler, der an seinem ersten Tourtag bei der Q-School bereits in der zweiten Runde rausflog.

Der erste Auftritt in der Q-School rückt derweil für Max Hopp näher. Nach dem Verlust seiner Tour Card greift in der Final Stage in Kalkar und duelliert sich u.a. mit den 24 Tagessiegern. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Die jeweiligen Tagessieger der Final Stage in Kalkar und in Milton Keynes erhalten eine Tourcard. Außerdem erhalten zehn Spieler in Kalkar eine Tourkarte über die Rangliste, in Milton Keynes kommen neun über die Order of Merit hinzu.