3. Liga: FSV Zwickau – VfB Oldenburg (Freitag, 19:00 Uhr)

Nachdem es in den letzten sieben Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will VfB Oldenburg gegen Zwickau in die Erfolgsspur zurückfinden. Zuletzt spielte der FSV Zwickau unentschieden – 0:0 gegen SG Dynamo Dresden. Gegen den SV Waldhof Mannheim war für Oldenburg im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin.