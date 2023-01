FC Bayern: Blind stößt zur Ajax-Connection um de Ligt, Mazraoui und Gravenberch

Der FC Bayern nimmt in dieser Saison mit Daley Blind schon den vierten Ex-Ajax-Star unter Vertrag. Famose Erinnerungen an die Spielzeit 2018/19 werden wach.

Der FC Bayern findet zunehmend Gefallen an der Ajax-Schule - Inbegriff für eine weltberühmte und überragende Jugendarbeit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit Daley Blind sicherte sich der deutsche Rekordmeister in dieser Saison nun bereits den vierten Akteur, dessen Wurzeln bei Ajax Amsterdam liegen – die Ajax-Connection bekommt weiter Zulauf. (Bayern verkündet Blitz-Transfer)

Bayern: Blind vierter Ex-Ajax-Akteur

„Mein Verhältnis zu Daley Blind ist sehr gut“, betonte de Ligt bei einer Medienrunde im Trainingslager in Doha.

Champions League 2019: Erst im Halbfinale war Schluss

Vor allem in Erinnerung bleibt die überragende Champions-League-Saison 2018/19, als Ajax mit begeisterndem Offensivfußball bis ins Halbfinale stürmte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Auf dem Weg dahin hatten die Niederländer im Achtelfinale Titelverteidiger Real Madrid sowie im Viertelfinale Juventus ausgeschaltet und verpassten denkbar unglücklich das Endspiel, als Tottenham Hotspur im Halbfinal-Rückspiel erst in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer in Amsterdam gelang.

Während alle vier Akteure bei Ajax absolute Leistungsträger waren, müssen sie dies in München noch unter Beweis stellen, denn sowohl de Ligt als auch Mazraoui und Gravenberch offenbarten bei den Bayern Startschwierigkeiten.

Blind dürfte also gewarnt sein - doch de Ligt ist optimistisch: „Er ist ein sehr guter Spieler, intelligent, sehr gut mit dem Ball am Fuß. Ich glaube, er wird uns auch in wichtigen Spielen helfen können.“