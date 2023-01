NFL: Sean McVay mit 36 Jahren vor einer Auszeit? Rams drohen HC zu verlieren

Sean McVay ist ein Erfolgstrainer in der NFL - dabei könnte der Coach der Los Angeles Rams unmittelbar vor einer Auszeit stehen. Privat und sportlich ging es zuletzt bergab.

Vom Super Bowl Sieg zum Ende der Trainerkarriere in einem Jahr?

Angefangen im Februar 2022, als die Los Angeles Rams sich am 13. Februar noch die Krone des 56. Super Bowls mit 23:20 gegen die Cincinnati Bengals holten. Mit ausgeklügelten Spielzügen und innovativen Schemes hatte McVay einen erheblichen Anteil am Erfolg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Denn keine elf Tage nach dem Super-Bowl-Sieg sind die russischen Truppen in der Ukraine einmarschiert, das Heimatland seiner Frau. Eine psychisch bedrückende Lage für die direkt Betroffenen, aber auch für die Verwandten und Freunde. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Den Sommer überdauerte die harte Phase und kaum brach die neue Saison über ihn herein, musste Sean McVay einen schweren Schicksalsschlag im eigenen Familienumfeld hinnehmen: Sein Großvater und ehemaliger General Manager der San Francisco 49ers, John McVay, starb im Alter von 91 Jahren.

Rams stehen vor Horror-Szenario

Zudem ging es mit den LA Rams sportlich bergab: Viele Verletzungen legten der Titelverteidigung Steine in den Weg, die Rams beendeten die Saison mit einem Losing Record - und verpassten somit klar die Playoffs.

Ohnehin stehen die Rams unmittelbar vor einem Horror-Szenario: Der Offensive Coordinator Liam Coen steht vor einer Rückkehr als Offensiv-Koordinator an die University of Kentucky, die Rams sind im Salary Cap bereits an der oberen Grenze für die kommende Saison angelangt und einige Stars wie Linebacker Bobby Wagner oder Quarterback Matthew Stafford haben ihren Zenit wohl schon überschritten.