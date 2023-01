Ski Alpin: Nach Horror-Crash in Adelboden - Muffat-Jeandet zeigt sich aus dem Krankenhaus

Nach seinem Horror-Sturz beim Riesenslalom in Adelboden präsentiert Victor Muffat-Jeandet erstmals nach dem Unfall seine Wunden. Der Anblick ist nichts für schwache Nerven.

Es war der Schockmoment beim Riesenslalom am Chuenisbärgli.

Im zweiten Lauf blieb der Franzose nach nur wenigen Sekunden an einem der Tore hängen, stürzte fürchterlich und knallte mit dem Gesicht wuchtig auf der steinharten, präparierten Skipiste auf.

Der Unfall des 33-Jährigen, der ungebremst in den Fangzaun schoss, zog eine minutenlange Unterbrechung des Wettbewerbes nach sich. Per Helikopter wurde Muffat-Jeandet in das Berner Krankenhaus transportiert.