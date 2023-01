Siege für Berlin und München zum EuroLeague-Rückrundenstart

Die deutschen Basketball-Spitzenklubs Alba Berlin und Bayern München haben in der EuroLeague mit einem erfolgreichen Rückrunden-Auftakt im Rennen um die Play-off-Teilnahme ihre Aufholjagden fortgesetzt. Double-Gewinner Berlin gab durch seinen dritten Sieg auf europäischer Bühne in Serie mit 83:63 (45:33) im Kellerduell mit Armani Mailand die Rote Laterne des Tabellenschlusslichts an die Italiener ab, und Vizemeister München feierte gegen das spanische Topteam Baskonia Vitoria mit 92:79 (52:44) seinen zweiten Erfolg in der Königsklasse in Serie.