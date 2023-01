Handball-WM 2023: Marokko lässt Torhüter Yassine Idrissi abblitzen - Ikone reagiert verärgert

Marokko will bei der Handball-WM überraschen. Dabei fehlt ein langjähriges Mitglied im Kader - und zeigt sich entsprechend frustriert.

Bei der anstehenden WM in Polen und Schweden fehlt der Routinier allerdings im Aufgebot. Das Pikante daran: Er erhielt keine Mitteilung vonseiten seines Verbandes. Daraus zog er nun die Konsequenz und verkündete sein Karriereende.

Deutliche Worte von dem 38-Jährige, der in der Vergangenheit starke Leistungen wie bei der Handball-WM in Ägypten 2021 gezeigt hat.

Marokko als WM-Underdog mit großen Zielen

Bei den Titelkämpfen streben sie nach der Bronzemedaille bei der Afrikameisterschaft 2022 eine bessere WM-Platzierung an als noch vor zwei Jahren. Damals hatten sie sich nach 14-jähriger Abwesenheit erstmals wieder für die interkontinentalen Titelkämpfe qualifiziert.

Am Ende reichte es durch Siege gegen Südkorea und Angola lediglich zu Rang 29.

Allerdings warten bereits in der Gruppenphase harte Gegner. Ägypten und Kroatien sind die klaren Favoriten und träumen von einer WM-Medaille.

So wird die Auftaktpartie am Freitag, den 13. Januar, gegen die USA vermutlich das entscheidende Spiel sein, wenn sich Marokko das dritte Ticket für die Hauptrunde sichern will.