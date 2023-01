Ski Alpin: Mauro Caviezel beendet Karriere nach Landsmann Beat Feuz

Nach Beat Feuz und Matthias Mayer hat auch Mauro Caviezel seine Karriere beendet. Das gab der 34-Jährige am Dienstagabend offiziell bekannt.

„Nach meiner jüngsten Verletzung geht es mir wieder gut. Leider aber nicht gut genug, um wieder in den Skirennsport einzusteigen“, wird Caviezel in einer Mitteilung des Swiss-Ski zitiert.

Caviezel gewann 2017 WM-Bronze in der Kombination. In der Saison 2019/20 war er Erster in der Gesamtwertung beim Super-G. Insgesamt fuhr er im Weltcup zwölfmal aufs Podest.