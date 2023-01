BVB: Sébastien Haller feiert Comeback nach Hodenkrebs-Erkrankung

Der 28-Jährige kam beim 5:1-Testspielsieg gegen Fortuna Düsseldorf für Youssoufa Moukoko in die Partie (74.), die Zuschauer applaudierten dem Stürmer frenetisch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Wenn alle der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, wenn ich spiele, werde ich spielen“, hatte Haller am Montag während einer Medienrunde im Trainingslager in Marbella gesagt.

Übrigens stand Haller zum ersten Mal überhaupt für den BVB in einem Spiel auf dem Platz, feierte also zugleich sein Debüt. „Er konnte endlich mal ein Leibchen ausziehen und sich das Trikot überziehen. Das ist ein ganz besonderer Moment, für ihn, für seine Familie, aber besonders auch für uns“, freute sich Trainer Edin Terzic nach der Partie bei am Sky-Mikrofon.