Weltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen gestrichen

Grund seien die „ungünstige Wettervorhersagen“ sowie die „aktuellen Schneeverhältnisse“, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung am Dienstag. Die obligatorische Schneekontrolle in der kommenden Woche hätten die Veranstalter aufgrund der Bedingungen nicht überstanden. Die FIS will einen Ersatzort finden.