Schwere Vorwürfe! Untersuchung gegen Ex-Barca-Star Dani Alves

Dani Alves (r.) sieht sich mit Untersuchungen der Justiz konfrontiert © Imago

Der brasilianische Fußballstar Dani Alves bekommt nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung nun auch Probleme mit der Justiz. Gegen den 39-Jährigen läuft eine Untersuchung.

Ein Gericht in Barcelona leitete am Dienstag eine Untersuchung gegen den 39-Jährigen ein, der Ende des vergangenen Jahres einer Frau in einem Nachtclub in den Intimbereich gefasst haben soll.

Der Oberste Gerichtshof Kataloniens teilte in einer Erklärung mit, die Untersuchung sei „wegen eines mutmaßlichen Verbrechens der sexuellen Nötigung als Ergebnis einer Beschwerde, die von einer Frau gegen einen Fußballspieler eingereicht wurde“, eröffnet worden.

Alves wurde namentlich nicht genannt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP handelt es sich in dem Fall aber um den früheren Profi des FC Barcelona.

Die katalanische Polizei teilte unterdessen mit, dass sie am 2. Januar eine Anzeige einer Frau erhalten habe, die behauptete, Alves habe sie unsittlich berührt. Der angebliche sexuelle Übergriff soll laut spanischen Medienberichten in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember in einem bekannten Nachtclub in Barcelona stattgefunden haben.

Alves wird vorgeworfen, seine Hände in die Hose der Frau gesteckt zu haben, hieß es in den Berichten. Der Brasilianer, der mittlerweile für Pumas UNAM in Mexiko spielt, bestätigte seine Anwesenheit in dem Club. Sein angebliches Fehlverhalten bestreitet Alves aber.