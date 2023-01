Schalke verliert "Test unter Freunden" gegen Nürnberg

Erik Shuranov traf in der 79. Minute per Foulelfmeter. Die beiden Leihgaben Jere Uronen den Niklas Tauer gaben ihr Debüt für Königsblau, Mittelfeldspieler Florent Mollet musste verletzt ausgewechselt werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Fans von Schalke und Nürnberg verbindet seit Jahrzehnten eine Freundschaft. Im Trainingslager in Belek wohnen beide Teams derzeit im selben Hotel.

Schalke bestreitet seine Generalprobe für die Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) in der heimischen Arena gegen Werder Bremen. Nürnberg trifft am Samstag (13 MEZ) zum Abschluss des Trainingslagers noch auf den polnischen Erstligisten KS Cracovia. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)