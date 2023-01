Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr von WM-Star Aboubakar provoziert: "Messi ist besser"

Gesperrt und halbnackt: Erster Ronaldo-Jubel in Saudi-Arabien

WM-Teilnehmer Vincent Aboubakar sagte laut diversen Medienberichten in einem Gespräch mit dem türkischen Online-Portal NTV Spor: „Ich habe schon immer gedacht, dass Messi besser ist als Ronaldo. Aber nachdem ich mit Ronaldo trainiert habe, realisierte ich, dass ich richtig liege“, so der kamerunische Angreifer, der in Katar zwei Tore erzielte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)