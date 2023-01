Anzeige

FIFA 23: Unglaublich! EA ignoriert Real-Duo bei TOTY-Wahl Unglaublich! EA ignoriert Real-Duo

Antonio Rüdiger (l.), David Alaba (m.) und Karim Benzema (r.) konnten zusammen die Champions League gewinnen © Imago

Marc Engelbrecht

EA Sports hat die Nominierten für das „Team of the Year“ in FIFA 23 bekanntgegeben. Unter den zahlreichen Spielern sucht man die Namen zweier Top-Stars von Real Madrid allerdings vergebens.

Die spannendste Zeit des FUT-Zyklus steht wieder vor der Tür. Während des „Team of the Years“ veröffentlicht EA Sports die bis dato besten Spezialkarten der noch aktiven Fußballprofis, die von der Community auf der Basis ihrer Leistungen im abgelaufenen Kalenderjahr gewählt werden sollen.

Mittlerweile hat der Publisher die offizielle Shortlist für 2022 herausgegeben. Doch unter den 100 Nominierten fehlen zwei Spieler von Real Madrid, die sogar als Favoriten für die finale Elf gehandelt wurden.

TOTY Nominees in FIFA 23: Diese Spieler fehlen

Der Champions-League-Erfolg sowie der Gewinn der spanischen Meisterschaft sollte eigentlich genügen, um eine reelle Chance auf das TOTY in FIFA 23 zu haben. Doch scheinbar nicht für EA Sports. Denn mit David Alaba hat es ein Innenverteidiger der Königlichen nicht unter die besten 25 Defensivakteure geschafft. Eine Meinung, die der Videospielgigant exklusiv haben wird. Auch Teamkollege und Neu-Madrilene Antonio Rüdiger sucht man vergeblich.

Stattdessen hat es in Person von Eder Militao lediglich ein Profi des amtierenden UCL-Siegers in die finale Auswahl geschafft, obwohl der Brasilianer über zwölf Monate hinweg nicht so sehr überzeugen konnte wie seine übergangenen Teamkameraden. Noch größere Verwunderung lassen dazu Nominierungen wie die von Fiorentina-Kapitän Cristiano Biraghi aufkommen.