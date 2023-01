Keiner will gegen Jason Koon spielen

Eigentlich sollte spätestens im Februar 2023 die sechste Runde der Pokershow High Stakes Duel III in Las Vegas über die Bühne gehen, doch dazu wird es nicht kommen. Veranstalter PokerGO hat am Montag bekanntgegeben, dass innerhalb der 30-Tage-Frist kein Herausforderer gefunden wurde und somit GGPoker Ambassador Jason Koon zum offiziellen Sieger der dritten Ausgabe gekürt.

Wirklich überraschend kommt das Ende von High Stakes Duell III nicht. Schließlich war die Aufgabe nicht nur, einen Spieler zu finden, der den aktuell wahrscheinlich besten Spieler der Welt herausfordert, sondern gleichzeitig einen Spieler, der bereit ist, dafür auch noch $1,6 Millionen auf den Tisch zu legen. So hoch ist der Einsatz in Runde 6, nachdem Koon das $800.000-Match Anfang Dezember gegen Phil Hellmuth gewonnen hatte.

Die Regeln von High Stakes Duel besagen, dass ein Spieler erst auszahlen kann, wenn er drei Duelle in Folge gewonnen hat. Hellmuth hat von diesem Recht bereits zweimal gebrauch gemacht. In Season I gewann er die ersten drei Runden gegen Antonio Esfandiari, in Season II dann gegen Daniel Negreanu, sodass jeweils $350.000 Profit rausprangen.

Runde 1: Phil Hellmuth vs. Nick Wright, Buy-In $50.000 – Gewinner: Hellmuth Runde 2: Phil Hellmuth vs. Tom Dwan, Buy-In $100.000 – Gewinner: Dwan Runde 3: Tom Dwan vs. Phil Hellmuth, Buy-In $200.000 – Gewinner: Hellmuth Runde 4: Phil Hellmuth vs. Scott Seiver, Buy-In $400.000 – Gewinner: Hellmuth Runde 5: Phil Hellmuth vs. Jason Koon, Buy-In $800.000 – Gewinner: Koon