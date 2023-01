Vertrag mit 13 Jahren! eSports-Wunderkind kommt aus Island

Ein neuer Stern am eSports-Himmel? Der Isländer Atli Snær „Ic3Fog“ Sig­urðsson wird mit 13 Jahren eSports-Profi und könnte in große Fußstapfen treten.

Ic3Fog startete mit elf Jahren so richtig mit Dota 2 durch. Nach nur zwei Jahren erregte er nationale Aufmerksamkeit in der Szene und soll nun das Herzstück von Fylkir Esports neuem Dota-Team werden. Mit sieben Jahren hat er erstmalig Hand an den MOBA-Titel gelegt.

In zwei Jahren zum Profi: „Es ging alles sehr schnell“

In einem Interview verrät der Vater des Youngsters, wie rasch sein Sohn Fortschritte machte. „Ich habe gesehen, dass er viel besser als ich spielte und dabei habe ich mehr als 10 Jahre Erfahrung in Dota 2″. Als er 12 war, nahm er mit einem Team erstmalig an kleineren Turnieren teil. Von da an ging alles sehr schnell. Er wurde in die lokale Community aufgenommen und spielte von nun an mit Freunden und anderen britischen und schwedischen SpielerInnen.