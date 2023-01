Der WM-Müller wird Deutschland nicht weiterbringen | Kommentar von Kerry Hau

Wer Müller kennt, der weiß aber, dass in ihm zu viel Ehrgeiz steckt, um nach einem katastrophalen Vorrunden-Aus bei einer WM von sich aus einen Haken an seine DFB-Karriere zu machen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ein Müller in Top-Verfassung tut jedem Team gut

Das heißt keineswegs, dass er eingeladen werden muss. In seiner WM-Form ohnehin nicht, denn so hilft er Hansi Flick keineswegs weiter. Aus Sympathie darf der 33-Jährige nicht mehr zur Nationalelf.

Kroos gab Flick diese Option nicht

Toni Kroos gab Flick diese Option nach der EM 2021 beispielsweise nicht, obwohl er bei Real Madrid in der Folge weiter als Mittelfeldstratege glänzte und sogar noch einmal die Champions League mit den Königlichen gewann. Lief es ohne Kroos im deutschen Mittelfeld bei der WM 2022 besser? Nein. Am Ende muss Flick die Besten mitnehmen, das Leistungsprinzip muss über allem stehen.

Müller auch bei Bayern nicht unantastbar

Müller (10 Torbeteiligungen in 21 Saisonspielen) weiß, dass der Rekordmeister vor der WM-Pause ohne ihn hervorragend zurechtkam. Und er weiß ebenfalls, dass neben Nagelsmann auch Flick etliche Optionen in der Offensive hat. Deshalb sagte er am Montag, dass es kein Problem für ihn wäre, wenn Flick ihn in Zukunft nicht mehr einladen würde.