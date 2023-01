BBL: Umbruch in Bamberg - Brose gibt Anteile ab

Das Autozuliefererunternehmen Brose gibt nach rund zehn Jahren seine Rolle als Alleingesellschafter des Klubs zum Saisonende auf. Das gab der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Stoschek am Dienstag in einem Pressegespräch bekannt.

"Obwohl das Unternehmen Brose und seine Gesellschafter in den letzten Jahren rund 85 Millionen Euro in den Bamberger Basketball investiert haben und die Gesellschaft wirtschaftlich gut dasteht, sind wir bereit, sämtliche Anteile an der Bamberger Basketball GmbH für den symbolischen Preis von 1 Euro am Saisonende abzugeben", sagte Stoschek. Dies sei "eine sehr großzügige Geste".