Handball-WM: Dänemark-Star Mensah positiv auf Corona getestet

Titelverteidiger Dänemark muss kurz vor dem Start den ersten prominenten Coronafall der Handball-WM in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) verkraften. (NEWS: Alles Wichtige zur Handball-WM)

Rückraumspieler Mads Mensah ist vor dem Turnierstart positiv getestet und in Isolation geschickt worden. Das teilte der dänische Verband am Dienstag mit. Alle anderen Tests fielen negativ aus. (ARTIKEL: WM in Gefahr? Sorgen um Kai Häfner)