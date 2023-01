FC Bayern: Neuzugang begeistert Matthijs de Ligt

Am Dienstag stellte er sich in einer Presserunde den Fragen der mitgereisten Presseleute und offenbarte, dass er sich selbst längst nicht am Ende seiner Entwicklung sieht und viel Verbesserungspotenzial ausgemacht hat. Für Kumpel und Bayern-Neuzugang Daley Blind hatte er lobende Worte parat. Er sei „ein sehr guter Spieler, intelligent, sehr gut mit dem Ball am Fuß“ und werde den Münchnern auch in wichtigen Spielen helfen.