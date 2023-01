"Beckenbeyer": Gladbach-Leihgabe Beyer spielt in England groß auf

Inzwischen ist Jordan Beyer 22 Jahre alt, und er spielt tatsächlich auf der großen Bühne mit. Bei Borussia Mönchengladbach – und aktuell auf Leihbasis beim FC Burnley in der zweiten englischen Liga. Doch wer von einer zweiten Garde ausgehen würde, liegt falsch.

Eigentlich heißt der junge Mann Louis Jordan Beyer und kommt aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf, ehe er im Alter von 15 Jahren in die Gladbacher Jugendabteilung übertrat. Sein Marktwert stieg stetig, und könnte alsbald für einen Gladbacher Geldsegen sorgen – doch von vorne. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Gladbach gibt Beyer Fünfjahresvertrag

Und doch war es natürlich keine Startelf-Garantie, zu hoch war die Qualität der Gladbacher Innenverteidigung damals: Matthias Ginter und Nico Elvedi sind die unangefochtenen Hünen, Marvin Friedrich kam ebenfalls neu hinzu, in der Winterpause aus Köpenick.

Einen Stammplatz konnte man ihm dennoch nicht bieten, Daniel Farke - einst selbst ein Trainer in der Championship – baute nicht wöchentlich auf ihn. Daher die Leihe nach England. Der FC Burnley in der englischen Championship sollte ihm Spielpraxis ermöglichen, die körperlich harte Liga einen abhärtenden Effekt auf Beyer haben.

Fanliebling bei Burnley

Und Beyer? Der schlug auf der Insel ein, wie es wohl kaum einer erwartet hätte! Von Beginn an fühlte er sich eigenen Aussagen zufolge äußerst wohl, wurde von den eigenen Teamkollegen hochgelobt und vor allem: Die Fans lieben ihn!

Sieht man sich in den sozialen Netzwerken um, treten Aussagen der Burnley-Fans wie „Bester Innenverteidiger des Klubs“ oder „Verpflichtet ihn sofort!“ zu Tage. In Burnleys Foren umgarnen Beyer Vergleiche mit Franz Beckenbauer, dem Kaiser. Oder eben gleich die Symbiose: „Beckenbeyer“. Dabei musste sich Beyer in der jungen Innenverteidigung der Clarets (zu deutsch: Weinroten) unmittelbar zu einer Führungsgröße entwickeln.