Audis Dakar-Desaster: Quandt "enttäuscht"

Zuversichtlich stimmt Quandt, dass die Schwierigkeiten in der Wüste nicht bei der umweltschonenden Hybridtechnik auftraten. "Es sind normale Probleme, die ich bei jedem Auto haben kann", sagte der Q-Motorsport-Gründer. Man wisse, dass die Technik funktioniere, so Quandt weiter.

Am Dienstag verlässt der Tross die saudi-arabische Hauptstadt Riad und fährt weiter in Richtung Haradh. Nach schweren Etappen im Empty Quarter, der größten Sandwüste der Welt, endet die Rallye Dakar am kommenden Sonntag in der Hafenstadt Dammam.