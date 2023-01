Handball-WM: Johannes Golla selbstbewusst: "Können gegen jede Nation gewinnen"

So weit ist das DHB-Team vor der Handball-WM

Kapitän Johannes Golla traut den deutschen Handballern bei der WM in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) viel zu.

„Wir können an einem guten Tag gegen jede Nation gewinnen“, sagte der 25 Jahre alte Kreisläufer im Interview mit den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung .

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) startet am Freitag in Kattowitz gegen Katar ins Turnier. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Serbien und Algerien.