WWE RAW: "Gefeuerter" Topstar zurück - große Reunion deutet sich an

Der frühere WWE-Champion war am Montag erstmals wieder vor der TV-Kamera zu sehen, seit er vor vier Wochen Seth Rollins unterlag und sich danach mit Autoritätsperson Adam Pearce anlegte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Im Laufe des Segments verkündeten alle drei ihre Teilnahme am Royal-Rumble-Match am 28. Januar und formulierten den Anspruch, den 30-Mann-Kampf zu gewinnen und bei WrestleMania 39 in Los Angeles den dann amtierenden Universal Champion herauszufordern.