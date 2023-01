College-Football: Fiasko für deutsches Duo Honig & Coleman - Georgia Bulldogs verteidigt Titel

Im National Championship Game gegen die hochfavorisierten Georgia Bulldogs haben die deutschen College-Footballer angesichts einer 7:65-Pleite in niederschmetternder Manier die Grenzen aufgezeigt bekommen.

College-Football: Georgia Bulldogs verteidigen Titel mit Rekord

Denn: Nie hatte ein Team in einem College-Finale ein höheres Resultat verbucht. Schon zur Halbzeit hatte die Youngster von Head Coach Kirby Smart mit 38:7 vorn gelegen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Erneut federführend war Bulldogs-Quarterback Stetson Bennett, der sein Team bereits im Vorjahr zum Triumph geführt hatte. Gegen die Horned Frogs kam der 25-Jährige nun auf 304 Yards und vier Touchdowns, lief zudem zwei Mal in die Endzone. Kaum überraschend, dass Bennett auch MVP der Partie wurde.

Georgia Bulldogs Quarterback Stetson Bennett feiert den zweiten College-Football-Titel in Folge

TCU Horned Frogs völlig chancenlos

Für die Bulldogs war es zudem der krönende Abschluss einer makellosen Saison, in dem das Team ohne Niederlage blieb. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Bis zum Championship Game der Big 12 waren auch die Horned Frogs ungeschlagen blieben, feierten zwölf Siege in Folge. Oft als Underdog in die Partie gegangen, gelangen Überraschungssiege gegen Oklahoma (55:24), Texas (17:10) und den großen Rivalen Baylor (29:28).

Starke Saison für deutsches Duo Coleman und Honig

Alexander Honig kam in den Special Teams zum Einsatz. „Unser Quarterback-Raum war ziemlich groß, als ich hierher kam [2021, Anm. d. Red.]. Dann habe ich mich am Fuß verletzt und in der Offseason, als ich nur im Kraftraum war, sehr viel zugenommen. Mit dem neuen Head Coach kam auch ein neuer Staff und die haben mir den Vorschlag gemacht, mich auf Tight End umzuschulen, weil ich dann größere Chancen auf Spielzeit habe“, erklärte der ehemalige Spielmacher der Schwäbisch Hall Unicorns.