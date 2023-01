Formel 1-Expansion? "Maximal zwölf Teams"

„Das Maximum sind zwölf Teams“, sagte der 61-Jährige in einer Medienrunde in Riad im Rahmen der Rallye Dakar.

Ben Sulayem hatte vergangene Woche einen „Prozess der Interessenbekundung für potenzielle neue Teams“ in die Wege geleitet. Daraufhin hatte die Andretti-Familie gemeinsam mit der General-Motors-Marke Cadillac Einstiegspläne kundgetan.

In die kommende Rekordsaison mit 23 Rennen, die am 5. März in Bahrain beginnt, starten zehn Teams mit 20 Fahrern. Der elitäre Kreis um Ferrari, Mercedes und Red Bull sieht bereits ein mögliches elftes Team kritisch.