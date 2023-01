Transfer News: Causa Sommer - das fordert Matthäus von Bayern und Gladbach

Lothar Matthäus glaubt an einen Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern. Der Rekordnationalspieler zieht zudem einen Vergleich zu Robert Lewandowski.

Lothar Matthäus ist jedenfalls überzeugt davon, dass der Schweizer in der Rückrunde im Tor des Rekordmeisters stehen wird. „Am Ende wird und sollte Sommer für einen Preis um die sechs oder sieben Millionen Euro bei Bayern landen“, schrieb der 61-Jährige in seiner Sky-Kolumne. (ARTIKEL: Bayern will kein Millionenspiel um Sommer)