Darts: Fallon Sherrock zittert um Tour Card - Springer und Zygla hoffen Sherrock zittert - Deutsche hoffen

Fallon Sherrock muss erneut um ihre PDC Tour Card bangen. Die „Queen of the Palace“ patzt, während zwei Deutsche in der Endrunde der Q-School stehen.

Muss Fallon Sherrock erneut um ihre Tour Card zittern?

Die selbsternannte „Queen of the Palace“ verlor an Tag eins der UK Q-School in Milton Keynes bereits in der dritten Runde gegen Graham Usher (1:5) und verpasste es damit, unter die besten acht Spieler und Spielerinnen des Tages zu kommen, die sich für die Endrunde der UK Q-School vom 12. bis 15. Januar qualifizieren.

In der ersten Phase der Q-School, die sich vom 9. bis 11. Januar erstreckt, versuchen zahlreiche Dartsspieler- und Spielerinnen täglich, sich für die Endrunde zu qualifizieren. Sherrock hat nun an den zwei Folgetagen noch die Chance, die erste Phase der „Qualification school“ zu überstehen.

Bereits im letzten Jahr hatte Sherrock bei der mehrtägigen Veranstaltung den Sprung auf die Profitour klar verpasst. Die 28-Jährige versucht sich zum vierten Mal nach 2020, 2021 und 2022 in der Q-School. Bisher war es ihr nicht vergönnt, eine der begehrten Tourkarten zu gewinnen.

Springer und Zygla dürfen auf Tour Card hoffen

Besser lief es hingegen für die Deutschen Niko Springer und Daniel Zygla. Springer überstand alle sechs Matches an Tag eins der Q-School in Kalkar souverän und musste in kein einziges Entscheidungsleg (im Best-of-9-Modus).

Daniel Zygla hingegen tat sich etwas schwerer und musste gegen Owen Roelofs über alle neun möglichen Legs gehen. Ein Sieg über den Niederländer Marc Vleghert brachte „The Flame“ die direkte Teilnahme an der finalen Endrunde ein.

Für die Final Stage in Kalkar qualifizieren sich also 24 Tagessieger sowie 89 Spieler über die Rangliste. Am Spielformat ändert sich in der Endrunde nichts, allerdings beträgt die Distanz in der Final Stage den Modus „Best of 11 Legs“.

Auch Max Hopp kämpft um eine Tourcard, nachdem er diese nach der WM abgeben musste. Er ist allerdings direkt für die Finalrunde qualifiziert.

